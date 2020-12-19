Астрономи вперше зловили сигнал з екзопланети за межами Сонячної системи

Міжнародна команда астрономів уперше зафіксувала радіовипромінювання від екзопланети, розташованої за межами Сонячної системи.

Як ідеться в дослідженні, опублікованому на сайті Корнелльського університету, радіосплески, які виходили від сузір'я Волопаса, виявили за допомогою низькочастотної решітки LOFAR і радіотелескопа, розташованого в Нідерландах (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Сплески радіовипромінювання, на думку вчених, ідуть із боку зоряної системи, у якій розташований так званий гарячий Юпітер, газоподібна планета-гігант. Вона є дуже близько до власної зірки.

Сама ця система розташована на порівняно невеликій відстані від Землі – усього в 51 світловий рік.

Спостереження за магнітним полем екзопланети допоможе астрономам зрозуміти її атмосферні властивості і внутрішню будову, а також природу її взаємодії зі своєю зіркою.

Астрономи зафіксували радіовипромінювання від екзопланети cornell.edu

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