Астрономи вперше зловили сигнал з екзопланети за межами Сонячної системи

Мирослав Семенюк наука 01:40, 20.12.2020

Міжнародна команда астрономів уперше зафіксувала радіовипромінювання від екзопланети, розташованої за межами Сонячної системи.

Як ідеться в дослідженні, опублікованому на сайті Корнелльського університету, радіосплески, які виходили від сузір'я Волопаса, виявили за допомогою низькочастотної решітки LOFAR і радіотелескопа, розташованого в Нідерландах (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Сплески радіовипромінювання, на думку вчених, ідуть із боку зоряної системи, у якій розташований так званий гарячий Юпітер, газоподібна планета-гігант. Вона є дуже близько до власної зірки.

Сама ця система розташована на порівняно невеликій відстані від Землі – усього в 51 світловий рік.

Спостереження за магнітним полем екзопланети допоможе астрономам зрозуміти її атмосферні властивості і внутрішню будову, а також природу її взаємодії зі своєю зіркою.

Астрономи зафіксували радіовипромінювання від екзопланети
cornell.edu

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • астрономи зі США виявили у Всесвіті раніше невідоме науці явище – космічні промені з електронів, які було пришвидшено ударними хвилями, породженими корональними викидами маси на Сонці.

  • У червні дослідники виявили "двійників" Землі і Сонця – зірку Kepler-160 і планету KOI-456.04. Вони розташовані на відстані трьох тисяч світлових років від Сонячної системи.

  • А у вересні вчені NASA знайшли на планеті Юпітер гігантський шторм, масштаб якого міг би поглинути навіть усю Землю.

  • Також у космосі виявили ймовірного "близнюка" загадкової дев'ятої планети Сонячної системи, існування якої доведено лише гіпотетично.

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