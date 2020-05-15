Астрономи вперше виявили "биття сердець" таємничих пульсуючих зірок. Відео

Астрономи вперше виявили закономірність в високочастотних пульсаціях змінних зірок типу Дельта Щита, які нагадують биття серця.

Отриманий результат дасть можливість визначити низку властивостей об'єктів такого класу, пише "N+1".

Вченим вперше вдалося виявити регулярні коливання у 60 змінних зірок – в подальшому це дозволить детальніше вивчити механізми пульсацій, які впливають на видимий блиск. Аналіз коливань також дає можливість встановлювати інші важливі властивості небесних тіл, пов'язані з цим процесом – наприклад, відрізняти молоді світила від старих.

Дослідження вже допомогло у визначенні віку недавно відкритої зірки HD 31901, різні оцінки якого давали значення від 120 мільйонів до мільярда років. Дані, отримані авторами, свідчать на користь першого припущення.

Змінними називають зірки, у яких хоча б раз вдавалося зареєструвати зміну яскравості. Причинами цього можуть бути фізичні явища: так, потускніння надгіганта Бетельгейзе вчені спочатку пов'язували із загибеллю зірки, але потів пояснили це рухом пилових хмар.

Серед змінних зірок вчені виділяють клас пульсуючих. Зміна їхнього блиску носить повторюваний характер і викликана процесами, які відбуваються в надрах світила. У свою чергу, пульсуючі зірки діляться на типи, один з яких астрономи назвали на честь Дельти сузір'я Щита – це небесне тіло можна спостерігати неозброєним оком в південній півкулі неба. Зміни яскравості змінних типу Дельти Щита відбуваються через складні коливань їх поверхні.

В результаті зміни блиску світил здаються безладними – їхня амплітуда і період постійно змінюються, і простежити чітку закономірність у цьому процесі, розклавши коливання на основні складові, довгий час нікому не вдавалося.

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