Астрономи виявили унікальну систему з екзопланетами, що "танцюють"

Астрономи виявили унікальну систему із шести екзопланет, п'ять з яких обертаються навколо зірки в рідкісному ритмічному "танці", який називається резонансним ланцюгом.

Як повідомляє Naked Space, унікальність у тому, що вона має незвично впорядковані орбіти і невпорядковані щільності. Розташована ця система за 200 світлових років від Землі в сузір'ї Скульптора.

Зазначається, що завдяки транзитному та променевому способам виявлення вчені змогли дослідити екзопланети, що входять до неї. Зокрема, дві з них є скелястими суперземлями, а решта – газові мінінептуни. Розташовані вони набагато ближче до зірки, ніж Земля до Сонця, тому рік у них триває від кількох земних днів до декількох місяців.

Орбіти екзопланет дуже нестабільні, стверджують астрономи. Частину небесних тіл замкнуто в резонансний ланцюжок, що дає їм змогу вирівнюватися після певної кількості обертів.

Також нагадаємо, раніше NASA спільно з Європейським космічним агентством опублікували фото галактики NGC 4535, розташованої в сузір'ї Діви, приблизно за 50 мільйонів світлових років від Землі. Її називають "загубленою галактикою" через те, що вона має туманний, дещо примарний вигляд.

А в туманності Кіля орбітальний телескоп Hubble сфотографував газопилову хмару "непристойної форми". Астрономи назвали її "Зухвалий палець". Він являє собою маленькі, темні, щільні згустки пилу і газу – саме в таких часто народжуються зірки. Через її форму хмара стала об'єктом багатьох жартів.

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