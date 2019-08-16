Астрономи виявили незвичайно вмираючі наднові зірки

Вчені виявили новий вид незвичайних наднових зірок, які після свого знищення не залишають нейтронних зірок або чорних дір.

Про це написав "Кореспондент" із посиланням на Space Ref. Дослідники зробили відкриття після спостереження за однією з них – надновою SN2016iet. Вони детально вивчили її за допомогою різних телескопів.

Протягом 800 днів після спалаху астрологи виявили слабке світіння водню, яке вказувало на знаходження зірки у відносно порожній частині простору в 54 тисячах світлових років від центру батьківського світила.

Астрономи виявили незвичайні наднові Space Ref

SN2016iet з'явилася після вибуху зірки масою, яка в 200 разів перевищує сонячну. Зазвичай подібне тягне за собою утворення нейтронного світила або чорної діри. Але цього разу відбулося вивільнення енергії, яка обернула процес назад і спровокувала руйнування навіть ярда зірки.

Після вибуху залишки світила зіткнулися з матеріалом, випущеним раніше, що породило випромінювання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, місії NASA вдалося зафіксувати потужну ударну хвилю на Сонці, яка сколихнула всю систему. Високоякісні виміри явища вчені зробили вперше в історії.

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