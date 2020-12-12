Астрономи виявили дивну орбіту у планети, де рік триває 15 тисяч земних років

Астрономи NASA за допомогою телескопа Hubble почали нову хвилю досліджень відкритої 2013 року екзопланети HD 106906 b, на якій рік триває 15 тисяч земних років.

Результати роботи вчених були опубліковані в The Astronomical Journal. Відзначається, що знайдена раніше планета викликала новий інтерес, оскільки телескоп зафіксував її незвичайну орбіту.

Передбачається, що через її нахил на 36 або 44 градуси до площини системи екзопланета має в році 15 тисяч земних років. На такий стан орбіти могло вплинути формування поблизу до зірок, що призвело до розпаду орбіти з наступною міграцією практично впритул до центральних світил.

Відзначається, що гравітаційні сили, що виходять із боку зірок-близнюків, могли потіснити планету, внаслідок чого вона опинилася на окраїнах міжзоряного простору. Зірка, що пройшла поблизу, допомогла їй стабілізуватися і не віддалитися від своєї системи.

Раніше вчені прийшли до висновку, що HD 106906 b існувала в системі двох молодих світил віком близько 15 млн років і розміщена на відстані в 336 світлових років від Землі. У момент свого виявлення небесне тіло перевершувало масою Юпітер в 11 разів.

Довідка

Космічний телескоп "Хаббл" – це автоматична обсерваторія на орбіті навколо Землі. Це спільний проєкт НАСА і Європейського космічного агентства, який входить до Великих обсерваторій НАСА. Завдяки відсутності впливу атмосфери роздільна здатність телескопа в 7-10 разів більша, ніж у аналогічного телескопа, розташованого на Землі.

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) – відомство, що відноситься до федерального уряду США і підкоряється безпосередньо президенту США.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також американські вчені зафіксували у Всесвіті невідоме раніше науці явище у вигляді космічних променів з електронів, які були прискорені ударними хвилями, породженими корональними викидами маси на Сонці.