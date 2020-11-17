Астрономи відкрили найменшу планету-ізгой, схожу на Землю

Вчені оголосили про відкриття найменшої з виявлених на сьогоднішній день вільно плаваючих планет розміром з Землю.

Про це повідомило видання Phys.org. Відкриття зробила міжнародна група дослідників під керівництвом польських астрономів.

Наразі день відкрито більше 4000 позасонячних планет. Хоча багато які з відомих екзопланет не схожі на екзопланети в нашій сонячній системі, у них є одна спільна риса – всі вони обертаються навколо зірки.

Однак теорії утворення і еволюції планет пророкують існування вільно плаваючих планет, які гравітаційно не пов'язані з жодною зіркою.

Дійсно, кілька років тому польські астрономи з групи OGLE з Астрономічної обсерваторії Варшавського університету надали перші докази існування таких планет в Чумацькому Шляху.

Екзопланети рідко можна спостерігати безпосередньо. Зазвичай астрономи знаходять планети, спостерігаючи за світлом їхньої зірки-господаря. Наприклад, якщо планета перетинає диск своєї батьківської зірки, то яскравість зірок періодично падає на невелику величину, викликаючи так звані транзити.

Вільно плаваючі планети практично не випромінюють випромінювання і за визначенням не обертаються навколо батьківської зірки, тому їх не можна виявити за допомогою традиційних методів астрофізичного виявлення. Проте планети-ізгої можна знайти за допомогою астрономічного явища – гравітаційного мікролінзування.

Вчені оголосили про відкриття найкоротшого з будь-коли виявлених подій мікролінзування під назвою OGLE-2016 BLG-1928 час якого складає всього 42 хвилини.

"Коли ми вперше помітили цю подію, було ясно, що вона повинна бути викликана надзвичайно крихітним об'єктом", – сказав доктор Радослав Поліський з Астрономічної обсерваторії Варшавського університету, співавтор дослідження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Вашингтонський університет під керівництвом вченого Дірка Шульце-Макуха провів пошуки у Всесвіті планет, які були б схожі на Землю або зовсім були б ідеальні для життя людей.