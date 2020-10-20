Астрономи спіймали момент злиття двох галактик. Фото

Астрономам NASA і Європейського космічного агентства вдалося сфотографувати момент втягування галактики NGC 2799 у центр сусідньої NGC 2798.

Унікальний кадр опублікували на сайті обсерваторії телескопа Hubble, який і зафіксував рідкісне астрономічне явище. Учені пояснили, що на світлині зображено галактики, що взаємодіють.

Їх називають так через вплив, який вони чинять одна на одну. У підсумку він може призвести до злиття або унікального утворення.

Момент злиття галактик NGC 2799 і NGC 2798. Сайт обсерваторії космічного телескопа Hubble

"Здається, що ці дві галактики вже сформували бічний водяний смерч, а зірки з NGC 2799 падають у NGC 2798, майже як краплі води", – зазначили астрономи.

За їхніми словами, галактичні злиття можуть тривати від кількох сотень мільйонів до більш ніж мільярда років. Крім того, незважаючи на те, що здається, ніби злиття двох галактик стане катастрофічним для зоряних систем усередині, насправді це не так. Адже величезний простір між зірками означає, що їх зіткнення малоймовірні. Тому небесні тіла зазвичай дрейфують одне повз одне.

Нагадаємо, що раніше космічний телескоп NASA Hubble зафіксував галактику NGC 1614, утворену в результаті злиття двох інших галактик. Це космічне явище в майбутньому очікує і Чумацький шлях.

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