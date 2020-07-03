Астрономи розповіли про 'апетити' однієї з найбільших чорних дір: здатна поглинути Сонце за день

Вчені провели нові дослідження найбільш швидкозростаючої чорної діри у Всесвіті і з'ясували, що в день вона поглинає матерію, яка за масою еквівалентна Сонцю.

Як повідомляє CNN, дослідження було опубліковано в журналі "Щомісячні повідомлення Королівського астрономічного товариства". У ньому йдеться, що виявлена в 2018 році чорна діра J2157 щодня споживає в два рази більше матерії, ніж передбачалося раніше.

"Вона розташована на відстані 12 мільярдів світлових років. Тобто зародилася ще тоді, коли Всесвіту було всього лише близько 1,2 мільярда років. Її маса приблизно в 8000 разів більша, ніж чорної діри в центрі Чумацького Шляху", – розповів провідний автор досліджень Крістофер Онкен.

Згідно із заявою астрономів, ця чорна діра – найяскравіший із відомих квазарів.

"Якби вона перебувала в центрі Чумацького шляху, то здавалася б у 10 разів яскравішою, ніж наш Місяць. Імовірно, це зробило б життя на землі неможливим через величезну кількість рентгенівського випромінювання, що виходить від неї", – заявив він.

Співавтор дослідження Фуян Біан поділився, що нове дослідження підтвердило швидкість росту J2157 і вона вважається "рекордсменом" серед інших чорних дірок за швидкістю поглинання матерії.

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