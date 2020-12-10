Астрономи розгадали таємницю походження "вух" Галактики

Вчені у Всесвіті виявили кулясті скупчення газу, від яких виходило рентгенівське випромінювання. Ця знахідка під ядром Чумацького Шляху допомогла пояснити так звані "вух" нашої Галактики – бульбашки Фермі.

Як пише журнал Nature, наукове відкриття зробили дослідники орбітальної обсерваторії "Спектр-РГ".

"Вухами" Чумацького Шляху астрономи називають гігантські бульбашки газу, від яких виходить інтенсивне гамма-випромінювання. Їх відкрив орбітальний телескоп Fermi в 2010 році. Згодом астрономи виявили аналогічні бульбашки у сусідній Туманності Андромеди, а також знайшли натяки на те, вони є і в околицях інших спіральних галактик", – розповів один з дослідників.

На думку астрофізиків, бульбашки Фермі утворилися в результаті активності надмасивної чорної діри в центрі нашої галактики в минулому. Сам процес утворення міхурів зайняв близько 1-2 млн років.

Зображення бульбашок Фермі, створене на основі даних телескопа eROSITA, отриманих в м'якому рентгенівському діапазоні Nature

"Ці бульбашки розташовані симетрично над галактичної площиною і під нею. Їх розміри сягають 45 тисяч світлових років, що можна порівняти з розмірами Галактики, які становлять приблизно 97 тисяч світлових років", – пояснили вчені.

Вчені додали, що це відкриття дозволяє стверджувати, що раніше в центрі нашої Галактики була активна надмасивна чорна діра. До того ж тепер астрономи майже впевнені, що чорні діри впливають на швидкість з якою галактики можуть створювати зірки. Також це може пояснити, чому приблизно в половині галактик навколо міста Чумацького Шляху зірки перестали народжуватися.

Зображення бульбашок Фермі, створене на основі рентгенівських даних телескопа eROSITA (синьо-зелений колір) і даних, отриманих в гамма-діапазоні телескопом Fermi (червоний колір) Nature

"Таким чином, з'явилися підстави вважати, що між нашою Галактикою і її центральною надмасивною чорною дірою існує сильна форма коеволюції, яка проявляється спорадично", – резюмували учені.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Всесвіті зафіксували невідоме раніше явище.