Астрономи показали феномен планет-сиріт, що блукають, на відео
У мережі показали складену астрономами модель руху так званих планет-сиріт – це небесні тіла, виштовхнуті зі своїх систем.
Як пише Telegram-канал Naked Space, нині науці відомо лише про 22 таких об'єкти, до того ж деякі навіть у цьому списку – лише потенційно. Однак учені припускають, що всього у Всесвіті кількість таких "сиріт" може досягати мільярдів (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Особливість планет-"відлюдників" полягає в тому, що їх дуже важко виявити. Для цього дослідникам, наприклад, доводиться вдаватися до методу мікролінзування – спотворення світла більш далеких об'єктів, на тлі яких проходить темна маса, що гравітує (у цьому випадку – планета-сирота).
Як повідомляв OBOZREVATEL:
на відстані 336 світлових років від Землі вчені виявили можливого "двійника" таємничої дев'ятої планети Сонячної системи.
Припускається, що це небесне тіло також було викинуте за межі своєї системи.
Також NASA вдалося сфотографувати галактику- "трансформер" за допомогою гравітаційного лінзування. На Землі її форма здається схожою на довгу дугу.
Крім того, астрономи змоделювали процес зародження супутника Землі – Місяця – і показали його за хвилину. На кадрах видно, як безліч космічних об'єктів після зіткнення злилися й утворили єдине небесне тіло.