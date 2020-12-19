Астрономи показали феномен планет-сиріт, що блукають, на відео

Вікторія Довгань наука 03:10, 19.12.2020

У мережі показали складену астрономами модель руху так званих планет-сиріт – це небесні тіла, виштовхнуті зі своїх систем.

Як пише Telegram-канал Naked Space, нині науці відомо лише про 22 таких об'єкти, до того ж деякі навіть у цьому списку – лише потенційно. Однак учені припускають, що всього у Всесвіті кількість таких "сиріт" може досягати мільярдів (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Побачити планету-сироту можна тільки за допомогою спотворення світла більш далеких об'єктів.
Скриншот відео

Особливість планет-"відлюдників" полягає в тому, що їх дуже важко виявити. Для цього дослідникам, наприклад, доводиться вдаватися до методу мікролінзування – спотворення світла більш далеких об'єктів, на тлі яких проходить темна маса, що гравітує (у цьому випадку – планета-сирота).

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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