Астрономи показали безслідне зникнення величезної зірки. Відео

В ході спостережень з Дуже Великим телескопом Європейської південної обсерваторії (VLT) астрономи виявили пропажу нестійкою масивної зірки в карликовій галактиці.

Дослідження опублікували у журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, а коротко про нього повідомив сайті обсерваторії. Зірка знаходилася на завершальній стадії своєї еволюції (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця новини).

Між 2001 і 2011 роками різні групи астрономів вивчали таємничу масивну зірку, що розташована в карликовій галактиці Кінмана. Ендрю Аллан і його співробітники в Ірландії, Чилі і США направили телескоп ESO VLT на цю далеку галактику в 2019 році, але більше не знайшли там цієї зірки.

"Ми з подивом переконалися в тому, що зірка безслідно зникла!" – сказав Аллан.

Карликова галактика Кінмана, що розташована приблизно в 75 мільйонах років від нас в сузір'ї Водолія, знаходиться дуже далеко, щоб можна було бачити її окремі зірки, але спостерігати деякі ознаки їх присутності можна.

Зірки такого типу нестійкі, вони демонструють різкі нерегулярні зміни своїх спектрів і блиску. Навіть при цих стрибках блакитні змінні високої світності мають певні наглядові ознаки. Однак, в даних, отриманих групою в 2019 році, цих ознак помітно не було. Це змусило астрономів задуматися – що ж сталося із зіркою?

"Було б вкрай незвично, якби така масивна зірка зникла без яскравого спалаху наднової", – заявив астроном.

На основі своїх спостережень і моделювання вчені запропонували два можливих пояснення зникнення зірки без вибуху наднової. Спалах міг бути викликаний перетворенням блакитний змінної високої світності в зірку з більш низькою світністю, причому ця зірка могла, до того ж, бути частково прихована хмарою пилу. Іншою можливістю, на думку дослідників, могло бути схлопування зірки в чорну діру без вибуху наднової. Вчені відзначили, що це було б вкрай рідкісною подією.

На їхню думку, підтвердити справжню долю цієї зірки повинні майбутні дослідження.

"Надзвичайно Великий телескоп (ELT), введення якого в дію планується в 2025 році, буде мати здатність, достатню для того, щоб розгледіти окремі зірки в віддалених галактиках, таких як карликова галактика Кінмана. Тоді, можливо, цей та інші секрети еволюції масивних зірок будуть розгадані ", – сказано в повідомленні дослідників.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, вчені Міжнародного центру радіоастрономічних досліджень зафіксували найпотужніший вибух у Всесвіті з часів Великого вибуху.