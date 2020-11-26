Астроном знайшов можливе джерело сигналу позаземного життя

Астроном-любитель Альберто Кабальєро сказав, що знайшов можливе джерело загадкового сигналу Wow!.

Він виявив 15 зірок, які, на його думку, можуть бути джерелом радіосигналу, який міг бути посланий інопланетною цивілізацією, пише arXiv.org. Великий акцент астроном зробив на зірці, що знаходиться в 1801 світловому році від Сонця та біля якої можуть знаходиться планети.

Для своїх пошуків Кабальєро використовував базу даних космічного телескопа "Gaia", що містить інформацію про властивості і стан зірок Чумацького Шляху. Результатом роботи стали 15 зірок, де найбільше його увагу привернула зірка 2MASS 19281982-2640123. Космічне світило має радіус 0,996 радіуса Сонця, світність 1,0007 світності Сонця і ефективною температурою 5783 кельвінів (5510 за Цельсієм).

Сигнал Wow! було зафіксовано в серпні 1977 астрономом в рамках проекту SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence ("У пошуках позаземного розуму"). Довгі роки вчені висували теорії щодо його походження. Серед гіпотез природи сигналу були і пульсари, екзопланети, відображення земного сигналу від космічного сміття та комети, але жодна з них не була підтверджена.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що астроном з США пояснив походження позаземного сигналу Wow!