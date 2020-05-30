Астронавти NASA полетіли в космос на кораблі Маска Crew Dragon. Фото та відео

Космічний корабель Crew Dragon компанії SpaceX Ілона Маска відправився у свій перший пілотований політ.

Запуск відбувся з мису Канаверал у Флориді, США о 22:22 за київським часом (щоб подивитися всі фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Астронавти NASA полетіли в космос на кораблі Маска Crew Dragon

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Crew Dragon на орбіту доставила ракета Falcon 9, потім від відстикувався від основного двигуна.

Астронавти NASA полетіли в космос на кораблі Маска Crew Dragon

Астронавти NASA полетіли в космос на кораблі Маска Crew Dragon

Астронавти NASA полетіли в космос на кораблі Маска Crew Dragon

Переглянути інтерактивний контент на obozrevatel.com

Тепер корабель вирушив до Міжнародної космічної станції. Політ в один бік триватиме близько 19 годин.

За стартом спостерігали також президент США Дональд Трамп і віце-президент Майк Пенс.

На борту корабля перебувають досвідчені астронавти – 49-річний пілот Роберт Льюїс Бенкен і 53-річний командир Дуглас Джеральд Херлі.

Відзначимо, що якщо весь політ пройде успішно, то вже в серпні 2020 року відбудеться перша комерційна місія до МКС. Також оголошені імена членів екіпажу, які відправляться в місію: Шеннон Уолкер, Віктор Гловер, Майкл Хопкінс і Соїті Ногуті.

Зазначимо, що запуск майже весь час підготовки був під загрозою зриву через погоду, яка змінювалася кожні кілька хвилин.

Як проходила підготовка до запуску корабля, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Головне, що потрібно знати про запуск Crew Dragon

Компанія SpaceX вперше відправила у космос корабель з людьми на борту.

Вперше з 2011 року людей до Міжнародної космічної станції відправили не на російському "Союзі".

На борту корабля перебувають 49-річний Роберт Льюїс Бенкен (пілот) і 53-річний Дуглас Джеральд Херлі (командир екіпажу).

Crew Dragon на орбіту доставила ракета Falcon 9, потім він відправився до Міжнародної космічної станції. Політ в один бік триватиме близько 19 годин.

Корабель доставить на борт МКС картину і мозаїку з фотографій випускників 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перша спроба запуску була здійснена 27 травня, однак за 16 хвилин до старту його скасували через складні погодні умови.