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30 травня • оновлено в 23:33
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Юрій Сергієнко
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Астронавти NASA полетіли в космос на кораблі Маска Crew Dragon. Фото та відео

  • Історичний запуск відбувся, незважаючи на загрозу зриву через погодні умови

  • Crew Dragon на орбіту успішно вивела ракета Falcon 9

  • Після відстиковки від основного двигуна, корабель вирушив до Міжнародної космічної станції

  • Цей політ важливий тим, що компанія SpaceX вперше відправила в космос корабель з людьми на борту і вперше з 2011 року людей до МКС відправили не на російському "Союзі"

37.4т
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Космічний корабель Crew Dragon компанії SpaceX Ілона Маска відправився у свій перший пілотований політ.

Запуск відбувся з мису Канаверал у Флориді, США о 22:22 за київським часом (щоб подивитися всі фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Астронавти NASA полетіли в космос на кораблі Маска Crew Dragon. Фото та відео

Crew Dragon на орбіту доставила ракета Falcon 9, потім від відстикувався від основного двигуна. Тепер корабель вирушив до Міжнародної космічної станції. Політ в один бік триватиме близько 19 годин.

Астронавти NASA полетіли в космос на кораблі Маска Crew Dragon

Астронавти NASA полетіли в космос на кораблі Маска Crew Dragon

Астронавти NASA полетіли в космос на кораблі Маска Crew Dragon

Астронавти NASA полетіли в космос на кораблі Маска Crew Dragon

Астронавти NASA полетіли в космос на кораблі Маска Crew Dragon

Астронавти NASA полетіли в космос на кораблі Маска Crew Dragon

За стартом спостерігали також президент США Дональд Трамп і віце-президент Майк Пенс.

На борту корабля перебувають досвідчені астронавти – 49-річний пілот Роберт Льюїс Бенкен і 53-річний командир Дуглас Джеральд Херлі.

Астронавти NASA полетіли в космос на кораблі Маска Crew Dragon. Фото та відео

Відзначимо, що якщо весь політ пройде успішно, то вже в серпні 2020 року відбудеться перша комерційна місія до МКС. Також оголошені імена членів екіпажу, які відправляться в місію: Шеннон Уолкер, Віктор Гловер, Майкл Хопкінс і Соїті Ногуті.

Астронавти NASA полетіли в космос на кораблі Маска Crew Dragon. Фото та відео

Зазначимо, що запуск майже весь час підготовки був під загрозою зриву через погоду, яка змінювалася кожні кілька хвилин.

Астронавти NASA полетіли в космос на кораблі Маска Crew Dragon. Фото та відео
Астронавти NASA полетіли в космос на кораблі Маска Crew Dragon. Фото та відео
Астронавти NASA полетіли в космос на кораблі Маска Crew Dragon. Фото та відео

Головне, що потрібно знати про запуск Crew Dragon

  • Компанія SpaceX вперше відправила у космос корабель з людьми на борту.

  • Вперше з 2011 року людей до Міжнародної космічної станції відправили не на російському "Союзі".

  • На борту корабля перебувають 49-річний Роберт Льюїс Бенкен (пілот) і 53-річний Дуглас Джеральд Херлі (командир екіпажу).

  • Crew Dragon на орбіту доставила ракета Falcon 9, потім він відправився до Міжнародної космічної станції. Політ в один бік триватиме близько 19 годин.

  • Корабель доставить на борт МКС картину і мозаїку з фотографій випускників 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перша спроба запуску була здійснена 27 травня, однак за 16 хвилин до старту його скасували через складні погодні умови.

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Автор
Юрій Сергієнко
Особа
Ілон Маск
Місце
США
Тег
SpaceX
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