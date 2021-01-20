Археологи з'ясували, що, крім тютюну, курили стародавні майя

Індіанці майя використовували для куріння суміші з двох видів тютюну з додаванням чорнобривців і зберігали їх у спеціальних посудинах – так званих вененерас.

До такого висновку прийшли вчені з Вашингтонського державного університету, Чиказького університету і Університету Кентуккі (США), Національного інституту антропології та історії (Мексика), дослідивши 14 таких колб. Роботу опубліковано в журналі Scientific Reports.

Відомо, що шамани індіанців Мезоамерики спілкувалися з надприродними істотами, зокрема, за допомогою вживання психоактивних рослин, з яких робили курильні суміші. Доступ до них був обмежений.

Під час дослідження "венерас" (у перекладі – "пляшка з отрутою"; в них зберігали ліки, тютюн і отрути) вчені виявили сліди тютюну двох видів – Nicotiana tabacum і N. Rustica і мікроскопічні залишки Tagetes lucida – мексиканського естрагону, або чорнобривців променистих. Тому автори роботи припустили, що індіанці майя додавали в свою тютюнову суміш цю рослину, щоб куріння було приємним.

Обшита панелями колба типу Муна (750 – 900 рр. н. е.) з характерним орнаментом з зазубреними краями phys.org

У Мексиці і Гватемалі естрагон широко відомий своєю роллю в обрядах мертвих, які, ймовірно, мають доколумбове коріння. Однак сучасні громади уічолі в західній Мексиці продовжують курити сушене листя і квіти або самі по собі, або в суміші з іншими травами.

Індіанці Майя додавали в курильні суміші Мексиканський естрагон sortseeds.ru

Раніше залишки рослин у древніх індіанських судинах також вивчалися, але знання про них обмежувалися невеликою кількістю біомаркерів, в які входили нікотин, анабазин, котинін і кофеїн.

"Хоча було встановлено, що тютюн широко використовувався на всій території Америки до і після контакту з європейцями, докази використання інших рослин у медичних або релігійних цілях залишилися в значній мірі невивченими", – повідомив доктор антропології Вашингтонського державного університету Маріо Ціммерманн.

Тепер, завдяки новим методам дослідження, цю прогалину в знаннях можна буде заповнити.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені з'ясували, що високий або низький ризик розвитку раку є вродженою рисою, тому люди, які курять і ведуть нездоровий спосіб життя, не обов'язково можуть захворіти.