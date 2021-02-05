Археологи вперше знайшли в Єгипті мумію з бруду. Фото

Олексій Тітофф наука 03:45, 5.02.2021

Археологи вперше знайшли мумію періоду Стародавнього Єгипту, яка була покрита оболонкою з бруду.

Як пише Plos One, мумія належить до епохи пізнього Нового царства до 21-ї династії Єгипту (1294-945 рр. до н.е.). За словами вчених, вони раніше знаходили останки мумій, що містили тверду смолу. Але ось такий захисний шар бруду вони зафіксували вперше.

Напис на саркофазі свідчив, що жінку за життя звали Меруа та вона була титулованою особою. Її тіло (ліва коліно і гомілку) було пошкоджено за "невідомих обставин" вже після поховання. Археологи припустили, що вік жінки був від 26 до 35 років.

Мумія в оболонці з бруду

За однією з версій, мумію обернули в бруд, наслідуючи еліти. Адже відомо, що мумії членів королівської сім'ї покривали дорогими смоляними оболонками. А в цьому випадку бруд став дешевою альтернативою.

Археологи зазначили, що подібні грязьові оболонки могли бути і в інших мумій, які не належать до королівської сім'ї.

"Грязьова" мумія
Рентген мумії

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Єгипті археологи розкопали мумію людини із золотим язиком.

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