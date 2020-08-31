Альтернатива антибіотикам: з'ясувалася користь антивітамінів

Антивітаміни можуть стати новою зброєю проти бактеріальних інфекцій.

Так, в той час як патогенні мікроорганізми виробляють все більшу стійкість до антибіотиків, в пошуку нового класу ліків вчені звернули увагу на хімічні сполуки, що нейтралізують вітаміни, пише "Популярна механіка".

Антивітаміни в кінці 1930-х років відкрив сер Едвард Мелланбі, який відкрив також вітамін D і його роль в запобіганні рахіту 1919 року. Однак досі залишається не ясним, як вони працюють.

При цьому відомо, що, наприклад, антивітамін, який нейтралізує вітамін B1, виробляють бактерії, щоб знищувати конкуруючі мікроорганізми. Його молекулярна будова відрізняється всього на один атом, проте такої різниці більш ніж достатньо.

Так, у дослідженні, яке опублікував журнал Nature Chemical Biology, вчені пояснили, що лише один атом може вивести з ладу цілу органічну сполуку. В результаті спостережень з'ясувалося, що "зайвий" атом в антивітаміні працює "як піщинка в складному зубчастому механізмі, блокуючи його точно налаштовану механіку".

При цьому, руйнуючи B1 у бактеріях, антивітамін ніяк не впливає на людину. Як показало комп'ютерне моделювання, "людські білки або взагалі не зв'язуються з антивітаміном, або роблять це безболісно для себе".

На думку вчених, така відсутність побічних ефектів дає надію на те, що в перспективі буде створено новий безпечний клас ліків, до яких бактерії не будуть виробляти стійкість.

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