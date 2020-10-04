8 з 10 людей, які втрачають нюх, заражені COVID-19 – дослідження

Вісім з десяти людей, які втрачають нюх або смак, заражені коронавірусом. Такі результати показало дослідження вчених Університетського коледжу Лондона, Британія.

Так, фахівці виявили, що втрата нюху є надійним індикатором вірусу і часто виникає, навіть якщо в пацієнтів немає кашлю або температури, повідомляє Daily Mail.

В експерименті вчених взяли участь близько 600 осіб, які втратили нюх у розпал епідемії в квітні і травні 2020 року.

Виявилося, що в 78% були вироблені антитіла до COVID-19. При цьому в 40% з них не було ні кашлю, ні температури.

У зв'язку з цим вчені закликали всіх, хто виявляє, що не відчуває запахів, таких як часнику, цибулі, кави або парфумів, самоізолюватись і пройти тестування ПЛР на коронавірус.

Як відомо, втрата або зміна смаку або нюху вважається одним з трьох ключових симптомів COVID-19 (за даними Національної служби охорони здоров'я Великобританії) поряд з кашлем і високою температурою.

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