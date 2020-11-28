28 листопада – День Марса: 10 цікавих фактів про Червону планету

У суботу, 28 листопада, відзначається День Марса. Саме цього дня в 1964 році було запущено безпілотну космічну станцію "Маринер-4", яка здійснила перший успішний політ над планетою і передала перші її знімки на Землю.

Наразі дослідженнями Марса займаються три апарати: "Марс Одіссей", "Марс-експрес" і "Марсіанський розвідувальний супутник". Найцікавіші факти про Червону планету читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Марс називають Червоною планетою через червонуватий відтінок поверхні. Такий колір їй надає мінерал, оксид заліза маггеміт.

Марс – четвертий за віддаленістю від Сонця. За розмірами – сьомий у Сонячній системі. Маса Марса – 10,7% маси Землі. За лінійним розміром він майже вдвічі менший за нашу планету.

Температура на Марсі коливається від -153 градусів Цельсія на полюсах взимку і до +20 градусів влітку на екваторі.

Одна з теоретичних можливостей "розігріти" Марс, яку обговорюють вчені, – атомне бомбардування планети.

Рік на Марсі становить 686 земних діб, сонячна доба – 24 години 39 хвилин.

Атмосфера Марса на 95,32% складається з вуглекислого газу, на 2,7% – азоту, 1,6% – аргону. Кисню – всього 0,145%. Для порівняння, в атмосфері Землі – 78% азоту, 21% кисню, 1% аргону і 0,03% вуглекислого газу.

Гравітація Марса в два з половиною рази слабкіша, ніж на Землі.

Гора Олімп на Марсі – найвища в Сонячній системі, її висота – 27,4 кілометра.

Марс, поряд з Місяцем, – найвірогідніший кандидат на заснування колонії людей в доступному для огляду майбутньому. Шлях до Марса вимагає найменших енергетичних витрат, якщо не брати до уваги Венеру. Людина не може прожити на поверхні Марса без захисного костюма, проте, порівняно зі спекотними Меркурієм і Венерою, позбавленими атмосфери Місяцем і астероїдами та холодними зовнішніми планетами, умови на Марсі набагато більше придатні для освоєння.

Коли ядро Марса стало остигати, магнітне поле ослабло, а потім і зовсім зникло. Через це атмосферу "здув" сонячний вітер – вона практично вивітрилася в космос разом з водою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що планує на Марсі побудувати автономне місто, яке не буде залежати від Землі.