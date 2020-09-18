Що відомо про конвертоплани НАТО, які приземлилися в Вінниці. Відео

Прибулі до Вінниці американські конвертоплани (гібрид літака і вертольота) Bell V-22 Osprey, які входять до складу авіації НАТО, не мають аналогів у світі.

Як повідомляється на YouTube-каналі Military Wolf, це єдиний конвертоплан, що випускається серійно (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Строго кажучи, V-22 не може бути на 100% віднесено ні до літаків, ні до вертольотів. Він може злітати як вертоліт, а потім, розігнавшись до еволютивної швидкості, повернути несучі гвинти на 90 градусів і, перетворивши їх так у тягнучі гвинти, продовжувати політ по-літаковому", – йдеться в сюжеті.

Bell V-22 Osprey здійснив свій перший політ у 1989 році. Його розробленням займалися компанії Bell Helicopter і Boeing Rotorcraft Systems. На реалізацію програми пішло приблизно 30 років і десятки мільярдів доларів.

Кілька разів проєкт був під загрозою закриття, різні міністри оборони США віддавали накази про остаточне припинення фінансування програми V-22. Проте щоразу ці рішення переглядалися.

Вартість одного літального апарата становить $110-$120 млн (інші джерела називають суму $66 млн), всього американська промисловість випустила понад 200 "Оспреїв". За час серійного виробництва було розроблено кілька варіантів і модифікацій конвертоплана.

Катастрофи, які трапилися під час експлуатації V-22 Osprey, забрали життя декількох десятків людей.

Нині ця машина є на озброєнні Корпусу морської піхоти США і американських Сил спеціальних операцій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, до Вінниці в межах багатонаціональних військових навчань "Об'єднані зусилля-2020" прибула авіація НАТО, зокрема конвертоплани Bell V-22 Osprey і військово-транспортні літаки Lockheed C-130 Hercules.