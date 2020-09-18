Що відомо про конвертоплани НАТО, які приземлилися в Вінниці. Відео

Прибулі до Вінниці американські конвертоплани Bell V-22 Osprey, які входять до складу авіації НАТО, не мають аналогів у світі.

Як повідомляється на YouTube-каналі Military Wolf, це єдиний конвертоплан (гібрид літака і вертольота), що випускається серійно (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Строго кажучи, V-22 не може бути на 100% віднесений ні до літаків, ні до вертольотів. Він може злітати як вертоліт, а потім, розігнавшись до еволютивної швидкості, повернути несучі гвинти на 90 градусів і, перетворивши їх таким чином в тягнучі гвинти, продовжувати політ по-літаковому", – йдеться в сюжеті.

Bell V-22 Osprey здійснив свій перший політ в 1989 році. Його розробкою займалися компанії Bell Helicopter і Boeing Rotorcraft Systems. На реалізацію програми пішло близько 30 років і десятки мільярдів доларів.

Кілька разів проект був під загрозою закриття, різні міністри оборони США віддавали накази про остаточне припинення фінансування програми V-22. Проте кожного разу ці рішення переглядалися.

Вартість одного літального апарата становить $110-$120 млн (інші джерела називають суму $66 млн), всього американська промисловість випустила більше 200 "Оспреїв". За час серійного виробництва було розроблено кілька варіантів і модифікацій конвертоплана.

Катастрофи, які сталися під час експлуатації V-22 Osprey, забрали життя декількох десятків людей.

В даний час ця машина знаходиться на озброєнні Корпусу морської піхоти США і американських сил спеціальних операцій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, до Вінниці в рамках багатонаціональних військових навчань "Об'єднані зусилля-2020" прибула авіація НАТО, в тому числі конвертоплани Bell V-22 Osprey і військово-транспортні літаки Lockheed C-130 Hercules.