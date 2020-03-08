Android глючить: п'ять способів врятувати телефон від постійних помилок

З часом смартфон Android починає працювато не так спритно, як раніше. Якщо ж "глючить" новий телефон, можливо, це заводський брак і потрібно звернутися в сервісний центр.

Однак є способи вирішити це питання самостійно. Розповідаємо про них.

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Гальмує Андроїд

Видалення непотрібних файлів

Поступово пам'ять телефону засмічується непотрібними даними, і це гальмує роботу смартфона. Це, наприклад, скачані файли, історія пошуку в браузері, cookie-файли, архів повідомлень. При використанні месенджерів, переглянуті файли зберігаються в пристрої. Необхідно систематично чистити галерею. Кеш програми доведеться видаляти вручну. Системний кеш нескладно очистити за допомогою спеціальної функції. Потрібно розуміти, що навіть вбудований софт для очищення не завжди бачить кеш окремих додатків.

Видаляйте програми та ігри, які ви вже не використовуєте і які просто вантажать систему.

ОС Андроїд. Очищення файлів

Є потрібні, але рідко використовувані додатки? Вимкніть їх запуск в фоновому режимі за допомогою налаштувань. Тоді вони не будуть впливати на швидкість роботи пристрою.

Якщо телефон куплений давно, прийнятним стане застосування спеціальних додатків-оптимізаторів. Їх можна завантажити за допомогою Play Market. Деякі додатки спрямовані на очищення від інформаційного сміття, інші можуть прискорювати Андроїд, деякі покликані заощаджувати батарею. Ось деякі з них:

CCleaner,

Clean Master,

Assistant Pro,

360 Security.

Root Booster.

Віджети та анімації

Віджети для Андроїд – постійно запущені програми на головному екрані. Вони дозволяють отримати швидкий доступ до функцій системи або переглянути інформацію. Якщо віджет не несе функціонального навантаження - видаліть його! Він гальмує телефон і розряджає батарею.

Ніякої особливої користі анімації закриття, відкриття додатків і інші візуальні ефекти не приносять. Вимкніть їх, якщо гаджет дозволяє таку можливість.

Відключення непотрібних служб і процесів

Модуль NFC застосовують найчастіше для безконтактної оплати покупок.

Технологія NFC

Якщо ви ніколи не користуєтеся цією технологією - відключайте без жалю. Геолокація. Її безперервна робота помітно уповільнює відкриття сторінок і завантаження даних. Постійно включений Bluetooth дає навантаження не тільки на системні ресурси, але ще і садить батарею.

Перезавантаження Android

Коли всі перераховані вище варіанти не покращують становище, можна зважитися на більш жорсткі заходи. Це скидання Андроїд до заводських налаштувань або Hard Reset.

Перед цим слід скопіювати дані на надійний носій. Всі фотографії, відео, додатки, облікові записи, список контактів, файли месенджерів, архів смс - будуть знищені.

Знаходимо потрібний пункт в настройках телефону або одночасно натискаємо клавіші включення і гучності. Запускаємо скидання заводських налаштувань. Пристрій не чіпаємо до завершення процесу. Телефон повинен включитися сам. Коли пристрій включиться, доведеться відновити налаштування. Якщо на телефоні раніше був виконаний вхід в акаунт Google і ввімкнули синхронізацію, то зробити це вийде швидко.

Іноді телефон на базі Андроїд зависає відразу після поновлення до останньої версії. В цьому випадку скидання до заводських налаштувань вельми ефективне.

Якщо ці способи не усувають проблему, можливо, слід "перепрошити" мобільний в сервісному центрі. Ну і найефективніший метод, який працює завжди, - купити новий телефон.

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