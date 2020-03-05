Не тільки камера і ціна: на що потрібно звертати увагу, коли купуєте смартфон

При виборі смартфона важливо враховувати моменти, які багатьом можуть здатися зовсім неочевидними. Якщо вивчити їх, то вдасться вибрати дійсно той телефон, який вам потрібно. Розповідаємо, на що потрібно звернути увагу.

Дисплей

Продавці зазвичай розповідають клієнтам про кількість пікселів, роздільну здатність і максимальну яскравість. Додатково варто перевірити протиблікові властивості дисплея. Вони будуть сильно впливати на використання смартфона при сонячному світлі.

Для цього найкраще взяти аркуш паперу і ще один смартфон. Зверніть увагу на вимкнений екран: двояться чи ні об'єкти, які відображені в ньому. Чим менше двоїння, тим зручніше буде користуватися телефоном при сонячному світлі, так як ефект заломлення виявляється мінімальним.

Потім до екрану варто піднести білий аркуш, звернувши увагу, чи добре він відбивається при вимкненому екрані. Краще, щоб екран був максимально темним, тоді не доведеться постійно підвищувати яскравість, розряджаючи смартфон.

Камера

У магазині вам розкажуть про роздільну здатність і кількість модулів основної камери. Не менше значення має розмір діафрагми. Якщо він не вказаний в характеристиках, його можна знайти у властивостях зробленого зображення.

Діафрагму позначають буквою F, краще, щоб значення було мінімальним.

Кількість датчиків

Продавці розповідають про датчик наближення, акселерометри, крокоміри, гіроскопи. Однак варто перевірити, чи є в смартфоні додаткові датчики.

Необхідно звернути увагу на опціональні датчики, які не є обов'язковими, але полегшують життя користувача. Наприклад, магнітометр, що допомагає смартфону автоматично позиціонувати себе в просторі. Це допомагає в навігації, а також перетворить гаджет в металодетектор, наприклад, щоб виявити проводку в стіні.

Дізнатися перелік всіх встановлених датчиків допоможе спеціальний додаток.

Швидка зарядка

Крім того, що вона є, слід з'ясувати, яку саме швидку зарядку підтримує даний смартфон. Для цього потрібно вивчити значення на акумуляторі. Навіть якщо гаджет з функцією швидкої зарядки, але до нього в комплекті йде звичайний пристрій 5 V / 2 A, великого сенсу в даній функції не буде.

Розпізнавання обличчя

Важливо з'ясувати, чи передбачив розробник опцію збільшення яскравості при розпізнаванні.

При найбільш популярному вигляді Face ID обличчя розпізнається за допомогою фронтальної камери. Якщо немає автоматичного підсвічування, функція працює з перебоями.

Технології зв'язку

Продавці розповідають про частоти LTE, підтримувані смартфоном. Важливо уточнити, чи присутня також підтримка VoLTE.

Дана технологія нещодавно була впроваджена вітчизняними операторами. Вона дозволяє якісно покращити комунікативні можливості гаджета. За рахунок перетворення голосу в потік даних якість звуку сильно підвищується. До того ж ця функція дозволяє дзвонити, не знижуючи швидкості обробки даних, що забезпечує справжню багатозадачність.

Зовнішній вигляд

Тут варто звернути увагу на задню поверхню телефону, так як передня практично у всіх моделей зайнята дисплеєм. Один з найбільш зручних варіантів – використання скла в поєднанні з градієнтом.

Не завжди такі експерименти виявляються вдалими, але часто забезпечують справжній вау-ефект. Підводячи підсумок, відзначимо, що більшість з нас все частіше віддає перевагу придбанням в інтернеті. Однак у випадку з придбанням смартфона нерідко виникають складнощі: не вивчивши гаджет детально, чи не потримавши його реально в руках, купувати телефон все ж не варто.

Тому навіть якщо ви робите вибір на користь інтернет-магазину, не полінуйтеся зайти в торговий центр, щоб розглянути у всіх деталях таку ж модель. Якщо подібна можливість відсутня, задавайте питання виробнику по гарячій лінії.

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