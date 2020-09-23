Що не можна робити зі смартфоном на зарядці: опубліковано поради експертів

Експерти не рекомендували під час розмови телефоном використовувати інтернет або заряджати пристрій.

Як повідомляє GSMinfo, такі дії призводять до надмірного нагрівання смартфона, і, як наслідок, ґаджет раніше вийде з ладу.

Зазначимо, що фахівці дійшли такого висновку, провівши низку тестів, заміряючи температуру поверхні смартфона. З'ясувалося, що в "спокійному" стані температура становить 23 градуси. Але після використання смартфона протягом 30 хвилин температура задньої кришки підвищилася до 32 градусів.

Водночас якщо увімкнути відео з мережі (або запустити браузер) і розмовляти телефоном – температура доходить до 40 градусів і повільно починає рости. Також смартфон сильно нагрівається, якщо під час зарядки від мережі продовжувати говорити телефоном.

Експерти наголосили, що рекомендована температура акумулятора не має перевищувати 60 градусів. Пояснимо, що смартфон нагрівається з кількох причин: дисплей, мікросхеми всередині та акумулятор. Водночас чим вища температура, тим швидше відбувається зношування деталей і батареї.

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