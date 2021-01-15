Samsung забрала зарядку в нових смартфонах

Корейська компанія Samsung випустила смартфон Galaxy S21 без зарядного пристрою в комплекті.

Про це йшлося під час онлайн-презентації. Як пояснили представники "Самсунг", таке рішення ухвалили з метою турботи про довкілля.

Відтепер усі флагманські смартфони компанії будуть поставлятися в комплекті разом із зарядним проводом і паперовою документацією.

Samsung Galaxy S21

Однак зазначимо, що водночас Samsung знизила ціну зарядного адаптера USB-C потужністю 25 Вт. Раніше оригінальна зарядка коштувала 35 доларів, але її ціну знизили до 20 доларів.

Додамо, що раніше під час презентації iPhone 12 від Apple було оголошено, що нові "яблучні" смартфони поставлятимуться в комплекті без зарядного пристрою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, компанія Samsung презентувала три флагманських смартфони Galaxy S21, S21 + і S21 Ultra.