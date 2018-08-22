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Новий флагман Samsung: смартфон встановив приголомшливий рекорд

1.1тЧитати новину російською

Samsung Galaxy Note 9 новий флагманський смартфон встановив рекорд за кількістю попередніх замовлень. Так, кількість зросла на 30-50%, ніж була на Galaxy S9 півроку тому.

Як повідомляє видання Prostotech, однією з найбільших особливостей Galaxy Note 9 став стилус S Pen. У нього вмонтували мініатюрний акумулятор і модуль Bluetooth.

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Названо "секретне" ім'я Samsung Galaxy Note 9

У виданні зазначають, що невідомо, як довго цей телефон топового рівня буде користуватися популярністю серед покупців. Якщо після початку продажів у Samsung Galaxy Note 9 ніхто не розчарується, то цілком очевидно, що його продовжать активно купувати і далі.

Експерти повідомляють, що успіху Galaxy Note 9 може зашкодити компанія Apple, яка вже в вересні 2018 року представить світу три нові моделі iPhone. Смартфони отримають повноцінний сканер обличчя Face ID і повнорозмірний екран.

В Україні флагман надійде у продаж 31 серпня. Однак, українці теж можуть придбати флагманську новинку за передзамовленням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, південнокорейська компанія Samsung Electronics підтвердила свій намір стати першим у світі виробником смартфонів зі складеним екраном.

Місце
Україна
Об'єкти
SamsungiPhone AppleУкраїна
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