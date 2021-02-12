Розроблено смартфон із розсувним дисплеєм і другим екраном. Фото

Олексій Тітофф Технології 21:41, 12.02.2021 Оновлено: 21:48, 12.02.2021

Компанія LG запатентувала смартфон в унікальному корпусі – із розсувним дисплеєм і другим екраном.

Як показано в патенті, новий смартфон оснастили великим гнучким дисплеєм із розсувним механізмом. До того ж на тильній стороні корпусу розмістили другий невеликий екран, передає LetsGoDigital.

Примітно, що другий дисплей має невелику діагональ, але звичне для більшості смартфонів співвідношення сторін. Тож він може бути не тільки додатковим інформаційним табло, де будуть показувати повідомлення, але і використовуватися для селфі.

Основний екран же ховається в корпусі смартфона, а під час його розгортання площа дисплея збільшується на 40%.

Очікується, що LG покаже свій перший гнучкий смартфон у 2021 році, але точні терміни виходу в компанії не повідомляли.

Примітно, що патент було подано LG у Китайське національне управління інтелектуальної власності (CNIPA), тож смартфон може поширюватися тільки на території Піднебесної.

Як повідомляв OBOZREVATEL, компанія Google запатентувала власний смартфон із гнучким дисплеєм.

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