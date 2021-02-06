Розпочався фінал Всеукраїнського IT-конкурсу для дітей та молоді iTalent: онлайн-трансляція другого этапу

Карина Бондаренко Технології 12:14, 6.02.2021

У суботу, 6 лютого, в Києві розпочався другий етап фіналу VII сезону Всеукраїнського IT-конкурсу для дітей та молоді iTalent.

Через карантинні обмеження фінал конкурсу проходить у форматі онлайн і транслюється на YouTube-каналі (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Конкурс проводиться під патронатом медіахолдингу OBOZREVATEL .

iTalent – це найбільший в Україні конкурс дитячих IТ-проектів, який проводиться вже сьомий сезон поспіль. Конкурс допомагає дітям розвивати різні IТ-таланти і робити перші кроки до перспективних цифрових професій: від web-технологій і інженерної справи до розробки ігор і цифрового малюнка. Більше 2000 дітей з усієї країни змагалися в 18 номінаціях за звання кращих і найталановитіших.

Номінації, які оцінюють члени журі на другий день фіналу:

  • Програмна розробка

  • WEB Front-End

  • WEB Application

  • Сайт на конструкторі

  • Студентська Tech

  • Апаратна розробка

  • Програмна обробка текстів

OBOZREVATEL стежить за ходом конкурсу в режимі онлайн:

  • Перша номінація, в якій виступатимуть учасники – Сайт на конструкторі. Першою роботу захистила Анна Куценко.

  • Фінал конкурсу почався о 12:00. Другий етап триватиме до 18:00.

Онлайн-трансляція конкурсу "iTalent":

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