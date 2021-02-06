Розпочався фінал Всеукраїнського IT-конкурсу для дітей та молоді iTalent: онлайн-трансляція другого этапу
У суботу, 6 лютого, в Києві розпочався другий етап фіналу VII сезону Всеукраїнського IT-конкурсу для дітей та молоді iTalent.
Через карантинні обмеження фінал конкурсу проходить у форматі онлайн і транслюється на YouTube-каналі (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
Конкурс проводиться під патронатом медіахолдингу OBOZREVATEL .
iTalent – це найбільший в Україні конкурс дитячих IТ-проектів, який проводиться вже сьомий сезон поспіль. Конкурс допомагає дітям розвивати різні IТ-таланти і робити перші кроки до перспективних цифрових професій: від web-технологій і інженерної справи до розробки ігор і цифрового малюнка. Більше 2000 дітей з усієї країни змагалися в 18 номінаціях за звання кращих і найталановитіших.
Номінації, які оцінюють члени журі на другий день фіналу:
Програмна розробка
WEB Front-End
WEB Application
Сайт на конструкторі
Студентська Tech
Апаратна розробка
Програмна обробка текстів
OBOZREVATEL стежить за ходом конкурсу в режимі онлайн:
Перша номінація, в якій виступатимуть учасники – Сайт на конструкторі. Першою роботу захистила Анна Куценко.
Фінал конкурсу почався о 12:00. Другий етап триватиме до 18:00.