Розпочався фінал Всеукраїнського IT-конкурсу для дітей та молоді iTalent: онлайн-трансляція другого этапу

У суботу, 6 лютого, в Києві розпочався другий етап фіналу VII сезону Всеукраїнського IT-конкурсу для дітей та молоді iTalent.

Через карантинні обмеження фінал конкурсу проходить у форматі онлайн і транслюється на YouTube-каналі (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Конкурс проводиться під патронатом медіахолдингу OBOZREVATEL .

iTalent – це найбільший в Україні конкурс дитячих IТ-проектів, який проводиться вже сьомий сезон поспіль. Конкурс допомагає дітям розвивати різні IТ-таланти і робити перші кроки до перспективних цифрових професій: від web-технологій і інженерної справи до розробки ігор і цифрового малюнка. Більше 2000 дітей з усієї країни змагалися в 18 номінаціях за звання кращих і найталановитіших.

Номінації, які оцінюють члени журі на другий день фіналу:

Програмна розробка

WEB Front-End

WEB Application

Сайт на конструкторі

Студентська Tech

Апаратна розробка

Програмна обробка текстів

OBOZREVATEL стежить за ходом конкурсу в режимі онлайн: