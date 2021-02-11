Розкрито характеристики та дату анонсу нового Apple TV

Олексій Тітофф Технології 21:00, 11.02.2021 Оновлено: 21:23, 11.02.2021

У 2021 році компанія Apple може презентувати нову версію ТБ-приставки Apple TV, яка давно вже не отримувала оновлень.

За даними авторитетного інсайдера Джона Просера, пристрій покажуть у четвертому кварталі поточного року, передає Mydrivers.

За його словами, нова приставка отримає процесор процесор A14 Bionic і просунуту систему охолодження, що буде ефективно відводити тепло від чипа навіть під час його роботи на максимальній тактовій частоті. Всередині приставки буде 6 Гб оперативної пам'яті, а постійної – 64 або 128 Гб.

Також оновлять пульт управління, який можуть оснастити функцією пошуку за допомогою натискання однієї кнопки.

Крім того, за чутками, в Apple випустять і свій геймпад, який буде сумісний з Apple TV.

Ймовірне зображення приставки і геймпада
Mydrivers

Можлива вартість Apple TV 6 у модифікації 6/64 ГБ становитиме 155 доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, компанія Apple запатентувала нову технологію для iPhone.

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