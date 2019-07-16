Розкрита нерозв'язна космічна загадка

Міжнародна група астрономів оголосила про розкриття загадки, чому у більшості великих екзопланет, що відносяться до типу "гарячих юпітерів", відсутні місяці.

На думку дослідників, супутники були викинуті з орбіт навколо газових гігантів і залишилися в зовнішніх областях планетних систем, ставши аналогами Плутона, пише Phys.org.

Дослідники змоделювали поведінку гіпотетичних екзомісяців-бродяг, які були названі "плунетами". Виявилося, що вони спочатку повинні формуватися на орбітах навколо великих газових планет, зокрема тих, що обертаються на близькій відстані від батьківської зірки.

NASA

Половина таких об'єктів, які викидаються гравітацією в зовнішній простір, уникають зіткнення з іншими планетами і починають обертатися довкола самої зірки.

Існування "плунет" могло б пояснити, чому астрономи знайшли понад чотири тисячі екзопланет, але дотепер не вдалося точно визначити жоден екзомісяць. Попередні дослідження показують, що принаймні деякі з виявлених гарячих юпітерів повинні мати великі супутники.

Крім того, "плунети" можуть бути причиною незвичайних провалів у кривій блиску зірки Таббі або KIC-8462852, яка також відома, як зірка з "інопланетними мегаструктурами". Однак існування "плунет" поки залишається гіпотетичним.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американська компанія SpaceX вивела в космос першу серію супутників, які повинні забезпечити доступ до інтернету всім жителям Землі.

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