Росіяни похвалилися новою "вогненною" зброєю: що про неї відомо

Російська армія проводить випробування нового автоматичного гранатомета "Балкан", який незабаром повинен бути прийнятий на озброєння.

Як пише РІА Новости , "Балкан" відрізняється від попередника АГС-17 насамперед більш значним калібром - 40 міліметрів проти 30.

Це дозволило істотно підвищити ефективну дальність стрільби.

Передбачається, що у військах РФ "Балкан" тестуватимуть не менше року.

Також не виключено, що ці гранатомети увійдуть до складу додаткового озброєння бронетехніки. Так, бойова машина "Термінатор", 18 одиниць якої зараз також проходять військові випробування, оснащена двома гранатометами АГ-17Д, і розробники можуть прийняти рішення про посилення її військової потужності "Балканом".

Як зазначається, конструкція АГС-40 передбачає можливість стрільби чергами по п'ять або десять пострілів, а також безперервно до завершення боєкомплекту.

Вогонь ведеться по настильній або навісний траєкторії. Скорострільність - 400 пострілів в хвилину. Снаряди подаються з коробки на 20 пострілів, споряджених в стрічку.

До того ж тепер стрілку не доведеться вставати на коліна - верстат АГС обладнаний складним кріслом.

Створення прообразу 40-мм автоматичного гранатометного комплексу почалося в кінці 1980-х в ході НДР "Козлик". Цю роботу проводили в Центральному конструкторському дослідному бюро спортивної та мисливської зброї в Тулі.

За результатами цієї НДР замовник уточнив тактико-технічні вимоги до перспективного гранатомету і на початку 1990-х була відкрита дослідно-конструкторська робота зі створення гранатометного комплексу "Балкан". Однак пізніше всі роботи були припинені.

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Також спеціально для "Балкана" був розроблений 40-мм осколковий постріл 7П39 масою 0,45 кг з "летить" гільзою і дальністю стрільби 2500 м.

Корпус гранати має всередині спеціальну насічку, що забезпечує організоване дроблення, що разом з новим і більш потужним зарядом ВВ забезпечило в 1,5 рази більшу площу осколкового ураження, ніж у попередника.

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