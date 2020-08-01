Росія і Китай розв'язують "зоряні війни" – британські ЗМІ

Росія і Китай намагаються перетворити навколоземний простір в територію нових "зоряних воєн".

Як пише британська Financial Times, випробування супутникової зброї в РФ і КНР відродило страхи перед гонкою космічних озброєнь.

За даними видання, США протягом довгого часу стежать за супутником Росії "Космос-2543". Цей апарат нібито наближався на небезпечну відстань до американського військового супутника.

"У США зрозуміли, що" Космос-2543 " – незвичайний супутник, так як він після своїх маневрів випустив невідому ракету в бік земної атмосфери", – йдеться в статті.

Росія, в свою чергу, відповіла, що будь-яких військових випробувань в космічному просторі не проводилося.

Як писав OBOZREVATEL, Роскосмос напередодні 9 травня запустив ракету "Союз-2.1а", прикрашену гігантською георгіївською стрічкою і радянськими орденами Другої світової війни.