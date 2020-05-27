Глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін заявив, що американський винахідник Ілон Маск під виглядом ідеї з вибухами на Марсі нібито хоче вивести ядерну зброю США в космос.

Із таким твердженням росіянин виступив в ефірі пропагандистської програми "Соловьев LIVE" 27 травня. Вона транслювалася в YouTube.

"Цілком очевидно, що ідея бомбити ядерними зарядами Марс виглядає жахливо з точки зору гуманних міркувань. Хто йому дав право знищувати планету?!" – обурився Рогозін.

"Ми розуміємо, що за цією демагогією ховається одне: це прикриття для виведення ядерної зброї в космос", – запевняє він.

"Роскосмос", як заявив глава компанії, буде максимально перешкоджати цьому "плану".

Зазначимо, раніше Маск запропонував створити умови для земного життя на Марсі, провівши велику серію термоядерних вибухів його на полюсах.

Очікується, що замерзлий вуглекислий газ, із якого складаються крижані шапки полюсів планети, почне випаровуватися. Газ зробить атмосферу Марса щільнішою і викличе парниковий ефект, температура на ньому підвищиться.

Дмитро Рогозін і Ілон Маск Колаж

Рогозін під час програми також висловив думку про те, що російські космонавти висадяться на Місяці після 2028 року. Це дозволить відпрацювати технології висадки на інші небесні тіла, серед яких – на астероїди. Останні, за його словами, можуть стати джерелом корисних матеріалів.

Як писав OBOZREVATEL, 27 травня компанія SpaceX Ілона Маска повинна була провести перший пілотований запуск космічного корабля Crew Dragon із двома астронавтами, однак через погодні умови пуск перенесли.