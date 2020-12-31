Роботи Boston Dynamics станцювали під українську пісню. Відео

Олексій Тітофф Технології 02:23, 31.12.2020

У мережі з'явилася "українська" версія ролика від Boston Dynamics, де роботи станцювали під пісню Руслани "Дикі танці".

Зазначимо, що в оригінальному відео роботи танцювали під композицію 1962 року "Do You Love Me" гурту The Contours.

У танці брали участь два людиноподібних роботи Atlas, потім до них приєднався робот-собака Spot, а в самому кінці – і робот на колесах Handle.

Додамо, що в грудні 2020 року корейська компанія Hyundai Motor придбала мажоритарний пакет акцій в американської компанії Boston Dynamics, яка з'явилася в 2012 році, а через рік її купив Google. У 2017 році корпорація продала інжинірингову компанію японському SoftBank. Загальна вартість Boston Dynamics оцінюється в близько 1,1 млрд доларів.

Зазначимо, що раніше в Чорнобильській зоні відчуження вперше провели випробування автономного робота Boston Dynamics Spot, який здійснив заміри радіації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, компанія Boston Dynamics продемонструвала зразок прямоходячого робота на пробіжці в парку.

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