Робот-собака Boston Dynamics уперше пробігся Чорнобилем і заміряв радіацію
У Чорнобильській зоні відчуження вперше провели випробування автономного робота Boston Dynamics "SPOT", який провів заміри радіації.
Про це повідомило у Facebook Держагентство з управління зоною відчуження. Легендарного робота до України привезла дослідницька група Брістольського університету для вивчення рівня забруднення території.
Також під час робіт використовували безпілотні літальні апарати, наземні роботизовані системи, датчики-сканери для оцінки розподілу радіоактивних матеріалів на площі і в просторі.
Зокрема, проводилися радіометричні й геофізичні роботи на території двох секторів пункту тимчасової локалізації радіоактивних відходів "Рудий ліс" і на територіях пунктів захоронення радіоактивних відходів "Підлісний" і "Буряківка".
Виконані роботи дадуть змогу Державному спеціалізованому підприємству "Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами" оновити карти розподілу радіаційного забруднення на ділянках, де проводилось обстеження.
Як повідомляв OBOZREVATEL, американська компанія Boston Dynamics продемонструвала зразок прямоходячого робота на пробіжці в парку. Ще зовсім недавно експерти стверджували, що в найближчому майбутньому появи прямоходячих роботів чекати не варто.