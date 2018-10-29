Різали, ламали і підпалювали: iPhone XR випробували на міцність. Відеофакт

Новий смартфон iPhone XR перевірили на витривалість доволі суворими випробуваннями. Для цього скористалися канцелярським ножем, запальничками та іншими небезпечними предметами.

Провів експеримент і опублікував відео Зак Нільсен на своєму YouTube-каналі JerryRigEverything (щоб подивитись відео, доскрольте до кінця сторінки).

Так, смартфон від Apple показав досить непогані результати під час перевірки дисплея на стійкість до подряпин. Проте блогер дорікає на низьке розширення екрана новинки.

Він намагався порізати лезом канцелярського ножа скляне покриття селфі-камери, але цього зробити не вдалося.

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Високу міцність продемонструвала і сітка розмовного динаміка. Однак, захисне скло основної камери покрилося подряпинами досить легко.

Для того, щоб здерти фарбу з алюмінієвого корпусу гаджета, блогеру довелося докласти значних зусиль. Бічні кнопки і лоток для SIM-карти також піддалися насилу – малоймовірно, що кольорове покриття почне облазити самостійно навіть при щоденному використанні без чохла або бампера.

Десять секунд блогер нагрівав запальничкою екран iPhone XR. Чорна пляма на матриці з’явилася лише в останні секунди, а потім дуже швидко зникла – екран повернувся у початковий стан, повністю відновивши зовнішній вигляд і працездатність.

Спроби зігнути iPhone XR ні до чого не призвели – конструкція апарату зберегла цілісність, люфтів і тріщин на скляних покриттях не виникло.

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