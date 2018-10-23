"Нам це потрібно!" Реклама телефону з минулого потішила мережу

Реклама телефонного пристрою із 1993 року здивувала досвідчених користувачів сучасних девайсів.

Про незвичайну знахідку повідомив Medialeaks.ru. Користувач розважального сервісу Reddit із ніком moses10960 опублікував пост із рекламою телефонного пристосування з 1993 року.

Суть використання проста. Чорна пластмасова дуга, схожа на навушники, має липке кріплення. Воно дозволяє тримати телефон біля вуха, не притискаючи його плечем, що, судячи з реклами, робити незручно і небезпечно. Наприклад, ця дівчина впустила телефон у миску з шоколадним молоком.

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Але такого не станеться із тими щасливчиками, які встигли придбати Phone Relief.

Подивіться повне відео, щоб оцінити всі переваги цього пристрою.

У коментарях під відео на YouTube користувачі жартома написали, що їм потрібні подібні девайси, модернізовані під сучасні телефони. "Я просто благаю!!! Мені потрібно це!", — написав один із них.

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