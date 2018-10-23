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"Нам це потрібно!" Реклама телефону з минулого потішила мережу

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Реклама телефонного пристрою із 1993 року здивувала досвідчених користувачів сучасних девайсів.

Про незвичайну знахідку повідомив Medialeaks.ru. Користувач розважального сервісу Reddit із ніком moses10960 опублікував пост із рекламою телефонного пристосування з 1993 року.

Суть використання проста. Чорна пластмасова дуга, схожа на навушники, має липке кріплення. Воно дозволяє тримати телефон біля вуха, не притискаючи його плечем, що, судячи з реклами, робити незручно і небезпечно. Наприклад, ця дівчина впустила телефон у миску з шоколадним молоком.

via GIPHY

Але такого не станеться із тими щасливчиками, які встигли придбати Phone Relief.

"Нам це потрібно!" Реклама телефону з минулого потішила мережу

Подивіться повне відео, щоб оцінити всі переваги цього пристрою.

У коментарях під відео на YouTube користувачі жартома написали, що їм потрібні подібні девайси, модернізовані під сучасні телефони. "Я просто благаю!!! Мені потрібно це!", — написав один із них.

"Нам це потрібно!" Реклама телефону з минулого потішила мережу

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