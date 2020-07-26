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РБНО заявила про витік даних і загрозу безпеці державних ресурсів

Технології
2,1 т.
Витік даних

Стався масштабний витік даних.

Фахівці Національного координаційного центру кібербезпеки України виявили витік даних із сервісу Cloudflare, який несе загрозу для безпеки державних і приватних ресурсів.

Інформація з'явилася в DarkNet. Уточнюється, що йдеться про майже 3 мільйони сайтів, які використовують Cloudflare для захисту від DDoS і ряду інших кібератак. Про це 26 липня повідомила пресслужба РНБО на офіційному сайті.

Сервіс Cloudflare надає мережеві послуги із приховування справжніх ІР-адрес для пом’якшення DDoS-атак, роботи служб безпеки в інтернеті та сервісів сервера розподілених доменних імен.

В мережі з'явився перелік реальних ІР-адрес сайтів, що створює загрози спрямованих на них атак. Зокрема, серед таких адрес – 45 записів із доменом "gov.ua" та більше 6,5 тисяч з доменом "ua". Йдеться, в тому числі, про ресурси, що належать об’єктам критичної інфраструктури.

Національний координаційний центр кібербезпеки при Раді національної безпеки та оборони провів аналіз даних. Виявилося, що частина інформації є застарілою, однак, інша частина залишається актуальною.

"Наразі НКЦК повідомив про загрозу основним суб’єктам кібербезпеки. Спільно здійснюється оповіщення власників усіх ресурсів, ІР-адреси яких було скомпрометовано внаслідок витоку", – йдеться у повідомленні.

Власникам скомпрометованих ресурсів рекомендується, за можливості, оперативно змінити ІР-адреси та посилити моніторинг кібератак.

Як писав OBOZREVATEL:

УкраїнаКіберзлочиниРНБОинтернет
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  2. Технології