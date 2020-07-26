РБНО заявила про витік даних і загрозу безпеці державних ресурсів
Стався масштабний витік даних.
Фахівці Національного координаційного центру кібербезпеки України виявили витік даних із сервісу Cloudflare, який несе загрозу для безпеки державних і приватних ресурсів.
Інформація з'явилася в DarkNet. Уточнюється, що йдеться про майже 3 мільйони сайтів, які використовують Cloudflare для захисту від DDoS і ряду інших кібератак. Про це 26 липня повідомила пресслужба РНБО на офіційному сайті.
Сервіс Cloudflare надає мережеві послуги із приховування справжніх ІР-адрес для пом’якшення DDoS-атак, роботи служб безпеки в інтернеті та сервісів сервера розподілених доменних імен.
В мережі з'явився перелік реальних ІР-адрес сайтів, що створює загрози спрямованих на них атак. Зокрема, серед таких адрес – 45 записів із доменом "gov.ua" та більше 6,5 тисяч з доменом "ua". Йдеться, в тому числі, про ресурси, що належать об’єктам критичної інфраструктури.
Національний координаційний центр кібербезпеки при Раді національної безпеки та оборони провів аналіз даних. Виявилося, що частина інформації є застарілою, однак, інша частина залишається актуальною.
"Наразі НКЦК повідомив про загрозу основним суб’єктам кібербезпеки. Спільно здійснюється оповіщення власників усіх ресурсів, ІР-адреси яких було скомпрометовано внаслідок витоку", – йдеться у повідомленні.
Власникам скомпрометованих ресурсів рекомендується, за можливості, оперативно змінити ІР-адреси та посилити моніторинг кібератак.
Як писав OBOZREVATEL:
Раніше українці в соцмережах повідомили про нібито зламаний додаток "Дія" та витік їх персональних даних.
Виявилося, що в Telegram працював бот, який пропонував продати дані – паспорти та водійські права з фото. У Міністерстві цифрової трансформації повідомлення про причетність "Дії" назвали фейком і заявили про атаку на відомство.
Поліція почала розслідування витоку. Фактів кібератаки на державний мобільний додаток виявлено не було.