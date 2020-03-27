Заряджати телефон потрібно правильно: три рішення, які дозволять не вбити смартфон

Щоб ваш смартфон залишався "здоровим", йому потрібно вміти робити "зарядку". Точніше, вам слід навчитися правильно заряджати свій мобільний пристрій.

У цій статті ми зібрали основні помилки, які роблять користувачі коли підключать свої гаджети до електромережі. Постарайтеся уникнути цих неточностей в поводженні зі своїми телефонами в майбутньому і дотримуйтесь наших порад, щоб збільшити термін служби акумулятора.

#ЗарядкаВсюНіч

Charging all night long. Десь в світі смартфонів цей вислів з легкістю зійшло б за назву хоррора за участю "розумного" телефону і "неосвіченої" людини. Вже вибачте нас, але все ж деякі люди – великі невігласи.

Не можна просто так взяти і залишити заряджатися вашу дорогу іграшку всю ніч. Так, ми не виключаємо, що в сучасних апаратах може стояти спеціальний датчик, який відключить процес накопичення енергії, як тільки акумулятор досягне бажаних 100% заряду, але покладатися на це не варто.

"Сон сучасної людини"

Новенькі мобільники здатні зарядитися за годину-дві. Невже у вас немає такого короткого періоду часу перед сном? Та й потім, багато з смартфонів можуть заряджатися приблизно до рівня 80% дуже швидко.

А якщо ви так і залишите свою "високотехнологічну принадність" грітися від розетки всю ніч, то вона може знову почати заряджатися після того, як вже зарядиться. Відчує, що 99% – це мало, адже господар вимагає всі 100%.

Повна зарядка і цілковита розрядка

Ті з вас, хто робить помилку, описану в попередньому пункті, зараз і зовсім зневіряться в світі і його істинах. Виявляється, 90% заряду батареї цілком достатньо, щоб телефон відчував себе нормально і міг прослужити вам вірою і правдою ще не один рік.

Так ви точно уникнете ситуації з "енергетичним гіпервітамінозом" для свого абонента пристрої. Кажуть, що якщо доводити до рівня 100%, то можна викликати стан "перенапруження" у "брата вашого меншого". Вам воно треба?

"Життя сучасної людини"

Є данні, що заряджати корисно, коли батарея розрядилася наполовину. Взагалі, ідеальний (ну, практично) діапазон – 40-80%. Коли ви виявили на своєму телефоні значення заряду, що потрапляє в даний проміжок, і поруч з вами є розетка, а в рюкзаку завалявся провід – сміливо підключайте до мережі. Отримана підзарядка смартфона в цьому випадку дозволить йому збільшити термін своєї служби.

Відомо, що літій-іонні акумулятори розраховані десь на 500 циклів зарядки / розрядки. Дотримуючись правил, описаних вище, можна збільшити цей показник в 3 рази і довести його до 1500 циклів!

Як бачите, розряджати повністю немає потреби. Але якщо ви хочете ...

"Абсолютний нуль"

... можете спробувати. Якщо розряджати батарею повністю хоча б раз на місяць або два, нічого страшного не трапиться. Коли таке станеться, не забувайте також заряджати до 100%. Це робиться для калібрування.

"Проблема сучасної людини"

Така нехитра процедура допоможе вашому пристрою точно визначати рівень заряду в даний момент часу. Якщо ж цього не робити, можна буде вважати, що у вас ще є 10%, яких вистачить для перегляду фільму, але вже на вступних титрах екран згасне. Або навпаки – буде відбуватися магія: з 1-2% заряду ви зможете проходити півдня, щоб потім похвалитися перед друзями, який же у вас класний новий "Афоня".

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!