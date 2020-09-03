Ракета Vega з українським двигуном вивела на орбіту понад 50 супутників

У ніч на 3 вересня з космодрому Куру у Французькій Гвіані стартувала європейська ракета-носій легкого класу Vega, блок маршового двигуна якої виготовило ДП "ВО Південний машинобудівний завод".

Про це повідомило в Facebook КБ "Південне". Ракета-носій вивела на сонячно-синхронну орбіту 53 мікро- і наносупутників.

Серед них 7 мікросупутників вагою від 15 кг до 150 кг і 46 кубсатів.

"Ці космічні апарати, які належать 21 організації з 13 країн, призначені для обслуговування різних програм, включаючи спостереження за Землею, телекомунікації, науку, технології та освіту", – йдеться у повідомленні.

Блок маршового двигуна БМД РД-843, який використовується в складі рідинної рухової установки 4-го ступеня ракети, розробило ДП "КБ "Південне" і серійно виготовляє ДП "ВО Південний машинобудівний завод".

У КБ відзначили, що відмінною рисою БМД РД-843 є можливість багаторазового запуску під час польоту (до 5 включень), завдяки чому забезпечується розведення супутників на різні орбіти.

Зараз тривають роботи з поліпшення характеристик двигуна, щоб розширити діапазон виведених корисних навантажень.

Ракета з українським двигуном вивела в космос супутники. Facebook КБ "Південне"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в КБ "Південне" готують до запуску нову ракету-носій "Циклон-4М", яка призначена для виведення комерційних вантажів масою 5 тонн на низькі навколоземні орбіти.