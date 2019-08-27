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Протре пил і перекусить дроти: робота "Федора" насилу доставили на МКС. Відеофакт

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Корабель "Союз МС-14" з роботом "Федором" з другої спроби успішно пристикувався до російського сегменту Міжнародної космічної станції (МКС).

Екіпаж готується до відкриття перехідних люків між кораблем і станцією. Космічний корабель доставив на борт близько 670 кг сухих вантажів, повідомляє "Роскосмос".

Повідомляється, що андроїд пробуде там два тижні. В рамках тестових випробувань він стане протирати пил, світити ліхтариком, перекушувати кусачками кабелі і так далі.

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Робот "Федір"

Робот "Федір"

ФАН

Як повідомляв OBOZREVATEL, перша спроба була зроблена 24 серпня. Під час невдалої стиковки з МКС відбулася аномалія - були зафіксовані "раніше не зустрічалися коливання". Коли корабель наблизився до станції, радіоустаткування на МКС початок давати збої, і стало ясно, що в режимі автопілота проводити стиковку небезпечно.

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Місце
Росія
Тег
МКС
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Viking Ingwar
Viking Ingwar
А гантеля зачем? Как и какие мускулы надо накачивать?
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Бульба Остап
Бульба Остап
нащо феді кусачки? у нього ж зуби залізні
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Бульба Остап
Бульба Остап
зрозумів, чому зорі моргають. то федя фонариком з неба світить
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hunt andres
hunt andres
Завидуйте молча, дети полей диких:-)
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