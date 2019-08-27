Протре пил і перекусить дроти: робота "Федора" насилу доставили на МКС. Відеофакт

Корабель "Союз МС-14" з роботом "Федором" з другої спроби успішно пристикувався до російського сегменту Міжнародної космічної станції (МКС).
Екіпаж готується до відкриття перехідних люків між кораблем і станцією. Космічний корабель доставив на борт близько 670 кг сухих вантажів, повідомляє "Роскосмос".
Повідомляється, що андроїд пробуде там два тижні. В рамках тестових випробувань він стане протирати пил, світити ліхтариком, перекушувати кусачками кабелі і так далі.
Робот "Федір"
ФАН
# СоюзМС14 : є дотик, є зчіпка 🚀- Роскосмос (@roscosmos) August 27, 2019
Корабель "Союз МС-14" успішно пристикувався до російського сегменту Міжнародної космічної станції. Екіпаж готується до відкриття перехідних люків між кораблем і станцією.
Космічний корабель доставив на борт близько 670 кг сухих вантажів pic.twitter.com/xuWswsb4Py
Робот "Федір" прилетів на МКС. Його корабель "Союз МС-14" з другої спроби успішно пристикувався до станції- LIFE.ru (@lifenews_ru) August 27, 2019
Андроїд пробуде там два тижні. В рамках тестових випробувань він стане протирати пил, світити ліхтариком, перекушувати кусачками кабелі і так далі pic.twitter.com/IkarApN27d
Як повідомляв OBOZREVATEL, перша спроба була зроблена 24 серпня. Під час невдалої стиковки з МКС відбулася аномалія - були зафіксовані "раніше не зустрічалися коливання". Коли корабель наблизився до станції, радіоустаткування на МКС початок давати збої, і стало ясно, що в режимі автопілота проводити стиковку небезпечно.
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