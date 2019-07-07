"Проломить земну кору": названа нова дата кінця світу

У мережі заговорили про нову дату кінця світу через так звану планету-вбивцю Нібіру. Цього разу армагеддон призначили на 12 липня.

При цьому пседвоексперти відзначилися доволі оригінальною версією "судного дня". Так, ресурс vistanews.ru стверджує, що "планета-вбивця" або "планета Х", тобто Нібіру, нібито знаходиться під земною корою.

У розріз логіці та науці російський сайт заявляє, що Нібіру – це ядро Землі. При цьому автор матеріалу посилається на "фахівців", "геологів" і "дані сейсмосканування надр планети".

Ресурс навіть цитує одне із джерел: "Планета Х проломить земну кору, знищивши материки. Земля розпадеться, і на її місці виявиться небесне тіло, що ігнорує небесну механіку".

"Земля – це ніби "велике яйце", в якому визріває планета апокаліпсису... Нібіру все ж повинна "вилупитися", і настане так званий кінець світу, нам же залишається тільки сподіватися, що влада знайшла спосіб не допустити такого результату", – підсумували в матеріалі.

Ілюстрація uf.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, уфологи й інші "експерти" практично щомісяця переносять дату апокаліпсису.

Так, раніше вони заявляли, що вже в квітні 2019 року планета Нібіру нібито повністю закриє собою Сонце, після чого температура на Землі впаде до мінус 237 градусів за Цельсієм. Стверджувалося, що це може статися 21 або 28 квітня поточного року.

Пізніше "маг ведичної традиції" Ігор Мехеда заговорив про кінець світу 22 липня, стверджуючи, що людство чекає руйнівний катаклізм, проте деякі люди все ж зможуть врятуватися.

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