"Про мертвих добре або нічого": Ілон Маск затролив Росію після успіху SpaceX

Глава компанії SpaceX Ілон Маск відповів на привітання "Роскосмосу" в особі Дмитра Рогозіна з успішним випробуванням корабля Crew Dragon.

Маск відповів йому в Twitter, зробивши "комплімент" розвитку в даній сфері РФ: "Спасибі від імені SpaceX! Ми завжди захоплювалися вашими ракетно-космічними технологіями".

Російських пропагандистів обрадувала така відповідь Маска, однак користувачі мережі побачили в його словах лише жест ввічливості.

"Про мертвих добре або нічого", "Роскосмос програє конкуренцію Китаю і США, це відстій", "З почуттям гумору у Ілона Маска все в порядку", "Маск вихований і ввічливий, на відміну від Рогозіна", - пишуть коментатори.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ілон Маск підірвав мережу коментарем російською мовою, здивувавшись незвичайними "Жигулями".

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