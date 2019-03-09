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"Про мертвих добре або нічого": Ілон Маск затролив Росію після успіху SpaceX

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Глава компанії SpaceX Ілон Маск відповів на привітання "Роскосмосу" в особі Дмитра Рогозіна з успішним випробуванням корабля Crew Dragon.

Маск відповів йому в Twitter, зробивши "комплімент" розвитку в даній сфері РФ: "Спасибі від імені SpaceX! Ми завжди захоплювалися вашими ракетно-космічними технологіями".

Російських пропагандистів обрадувала така відповідь Маска, однак користувачі мережі побачили в його словах лише жест ввічливості.

"Про мертвих добре або нічого", "Роскосмос програє конкуренцію Китаю і США, це відстій", "З почуттям гумору у Ілона Маска все в порядку", "Маск вихований і ввічливий, на відміну від Рогозіна", - пишуть коментатори.

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"Про мертвих добре або нічого": Ілон Маск затролив Росію після успіху SpaceX
"Про мертвих добре або нічого": Ілон Маск затролив Росію після успіху SpaceX
"Про мертвих добре або нічого": Ілон Маск затролив Росію після успіху SpaceX
"Про мертвих добре або нічого": Ілон Маск затролив Росію після успіху SpaceX
"Про мертвих добре або нічого": Ілон Маск затролив Росію після успіху SpaceX
"Про мертвих добре або нічого": Ілон Маск затролив Росію після успіху SpaceX

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ілон Маск підірвав мережу коментарем російською мовою, здивувавшись незвичайними "Жигулями".

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Особи
Ілон МаскДмитро Рогозін
Місце
Росія
Теги
РоскосмосSpaceX
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rauschensky felix
rauschensky felix
любят свинари темы про космос и авиацию. свинари-ваш космос-это ободок польского унитаза, который должен быть вычещен от обломков спутников до белизны. и в хлеву прибрано.
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Elonka Elonka
Elonka Elonka
Да уж .галантерейка ..
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Ильенко Александр
Ильенко Александр
В 1959 году СССР и США обменялись выставками. В Нью-Йорке публика с удивлением смотрела на достижения сов.автопрома. Хвалили. Говорили, - таки да, уже не трактор,но и на машину не похоже..... Прошли годы. Таки да!
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