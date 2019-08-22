Привид дитини? У мережі опублікували відео загадкового явища

Користувач YouTube Джоуї Нолан опублікував відео з камер спостереження в своєму будинку, які зафіксували щось схоже на примару дитини.

За словами Нолана, запис був зроблений на початку серпня 2019 року і він вирішив оприлюднити його, щоб запитати поради у інших користувачів мережі, пише The Sun (щоб подивитися відео, доскролтье до кінця сторінки).

"Деякі вважають, що це схоже на маленького хлопчика і його домашнього улюбленця. Ми не впевнені точно, але дайте знати, що думаєте про це", – звернувся Джоу Нолан до інтернет-користувачів.

Власник будинку, який помітив аномалію, також повідомив, що почав вивчати історію цієї будівлі, щоб знати, чи не вмирали у цьому домі діти.

Кадр із камер спостереження The Sun

Як писав OBOZREVATEL, британське видання опублікувало історію жінки, яка вийшла заміж за привид 300-річного пірата Джека, страченого за злодійство, і потребувала сеансу екзорцизму після розставання з ним.

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