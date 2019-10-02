"Прискорений сонячний вітер": озвучена дата магнітної бурі

Астроном Всеволод Лозицький спрогнозував магнітні бурі в останні дні жовтня.

"В кінці місяця, 29-31 жовтня, протяжні, великі за площею корональні діри можуть зіграти роль передумови для магнітної бурі", – сказав він в коментарі OBOZREVATEL.

Як пояснив астроном, корональна діра представляє собою "місце відкритих конфігурацій магнітного поля Сонця", звідки "дме прискорений сонячний вітер – зі швидкістю 100-200 кілометрів на секунду". Стикаючись з магнітосферою Землі, він може викликати її збурення.

Магнітна буря в жовтні може бути помірною NASA

У той же час астроном запевнив: мова може йти тільки про помірну магнітну бурю, але не про бурю "екстра-класу".

За його оцінками, індекс планетарної геомагнітної активності може скласти "5-6 балів, не більше", в той час як індекс в 9 балів означав би найпотужнішу магнітну бурю.

Вчений пояснив: головна причина відсутності потужних магнітних бур в 2019 році – той факт, що Сонце перебуває в мінімумі своєї активності.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в мережі була озвучена інформація про те, що нібито на Землю насуваються три потужні магнітні бурі, які очікуються 1, 29 і 30 жовтня.

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