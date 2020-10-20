Придумано спосіб, як захистити смартфон від перегріву

У Саудівській Аравії створили надтонкі графітові плівки, які допоможуть захистити смартфони та іншу електронну техніку від перегріву.

Як пише New Atlas, графітові плівки допомагають підтримувати низьку температуру пристроїв. До того ж вони чудово відводять тепло, забезпечуючи ґаджети безперебійною роботою.

Зазначається, що виготовлення таких графітових плівок дуже складний і дорогий процес. Адже для створення матеріалу товщиною всього кілька мікрометрів потрібна температура 3200 градусів за Цельсієм. Але фахівці з науково-технологічного університету імені короля Абдалли створили спосіб перетворення гарячого метану в графіт, що дасть змогу домогтися зниження собівартості без втрати якості.

У новій технології використовується нікелева фольга як каталізатор для виділення графіту з нагрітого метану. Під час експерименту на поверхні фольги утворився шар графітової плівки товщиною 100 нанометрів. Виробництво відбувалося за температури 900 градусів, а самі листи отримали площу 55 квадратних сантиметрів.

У результаті матеріал виявився набагато тоншим за мікрометрові графітові плівки, які використовуються нині.

Учені зазначили, що компактні та міцні графітові плівки можуть отримати широке застосування під час виробництва смартфонів для їх кращого охолодження.

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