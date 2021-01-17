Придумано корисне застосування старим смартфонам

Олексій Тітофф Технології 02:58, 17.01.2021

Застарілі моделі смартфонів можуть продовжити своє "життя", якщо зробити з них радіоняньки або апарати для перевірки зору.

Про це на виставці CES 2021 повідомили представники корейської компанії Samsung, яка презентувала програму Galaxy Upcycling at Home.

Суть цієї програми полягає в тому, щоб після закінчення терміну служби смартфонів знайти їм нове застосування. Водночас має зменшитися забруднення довкілля.

У Samsung зазначили, що їхі смартфони серії Galaxy можна використовувати для спільної роботи із Samsung Knox – система безпеки, встановлена на більшості мобільних пристроїв "Самсунг".

"Нова програма переосмислює життєвий цикл старого телефона Galaxy і пропонує споживачам варіанти того, як вони можуть змінити свій пристрій для створення безлічі зручних інструментів", – розповіли в компанії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, компанія Apple заплатить мільйони доларів за старі iPhone.

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