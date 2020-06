Презентація PlayStation 5: де і коли дивитися онлайн

Презентація PlayStation 5 (PS5) The Future of Gaming від корпорації Sony відбудеться онлайн у четвер, 11 червня. Подивитися її онлайн можна буде о 23:00 за Києвом.

На годинній презентації покажуть ігри, які будуть випущені на старті продажів консолі нового покоління, а також, як очікується, нарешті офіційно покажуть й саму PS5.

Трансляція відбудеться на офіційному каналі PlayStation в Youtube.

Що покажуть на презентації

Точно відомо, що Sony представить колекцію трейлерів новітніх ігор для PS5. Уже відомо, що на старті консолі вийдуть 13 топ-проектів. На початок 2021 року заплановано ще 25 ігор.

Серед них: Assassin's Creed Valhalla (2020), FIFA 21 (2020), Godfall (2020), Rainbow Six Siege (2020), Battlefield 6 (2021), Dragon Age 4, Dying Light 2, The Elder Scrolls 6, The Sims 5, Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, Watch Dogs Legion. (Повний список з 38 ігор дивіться внизу статті).

У Sony раніше повідомляли, що готують "переконливу" лінійку ігр для PS5. З чуток, ігри для нової консолі розробляються з 2018 року як студіями, які працюють на Sony, так і сторонніми розробниками. Відомо також, що PS5 на старті буде підтримувати зворотну сумісність з близько 100 ігор з PS4.

Можливо, буде представлена і сама консоль, однак підтвердження цього поки немає. Втім, до виходу консолі залишилося менше як півроку, а значить, незабаром почнеться її виготовлення на заводах, що загрожує витоками дизайну консолі в мережу.

Коли вийде PlayStation 5

Офіційної дати поки немає, але Sony раніше анонсувала реліз консолі PS5 в кінці 2020 року.

Однак в мережі з'явилися чутки про те, що реліз може бути відкладений на 2021 рік. Такі чутки з'явилися, оскільки на сайті Sony зник напис про те, що консоль вийде в 2020 році. Втім, це може також говорити і про те, що компанія готова оголосити точну дату релізу PS5. Не виключено, що це буде напередодні католицького Різдва 2020 року.

Скільки буде коштувати PlayStation 5 та ігри

На британському інтернет-магазині Amazon раніше з'явилися так звані заглушки для PS5 і кількох ігор. Якщо вірити даним, що потрапили в мережу, консоль обійдеться в 599 англійських фунтів (трохи більше 20 тисяч гривень). Ігри будуть коштувати 60-70 фунтів (від 2 тисяч гривень).

Президент Sony Interactive Entertainment Джим Райан раніше повідомив, що вартість PS5 буде відображати всі її можливості. Також він додав, що ціна буде максимально комфортною для геймерів, але це не означає, що вона буде низькою.

Яким буде дизайн PS5

Поки що невідомо, як саме буде виглядати консоль. Раніше в мережі з'явилося зображення devkit PS5 (варіант консолі, який отримували розробники ігор).

devkit PS5 @Hunters Dream Cat

Також напередодні презентації в мережі з'явився ще один неофіційний 3D-рендер PS5.

концепт Playstation 5 (PS5) @BrianCWorton

Що вже відомо про PlayStation 5

Sony офіційно повідомляє, що консоль PS5 буде в 100 разів швидша, ніж PS4. Вся справа у використанні SSD об'ємом 825 гігабайт зі швидкістю передачі до 5,5 гігабайт в секунду.

В консолі буде встановлено 8-ядерний процесор AMD Ryzen Zen 2 з частотою 3.5 ГГц. Він зможе забезпечити 10.3 терафлопса (кількість операцій в секунду).

PS5 буде оснащена 16 гігабайт оперативної пам'яті GDDR6 (пропускна здатність – 448 Гбайт/с).

Більш детально дивіться на відео.

Новий геймпад PS5

У квітні 2020 року Sony вже представила новий контролер DualSense, який радикально відрізняється від колишніх моделей геймпада Dualshock.

Порівняння поколінь DualShock і DualSense playground.ru

Крім візуальних змін відомо, що у контролера будуть і нові функції. Повідомляється, що вібрація геймпада дозволить гравцям відчувати руками краплі дощу, а також відчути силу натягування тятиви при стрільбі в грі з лука.

На передній панелі геймпада з'явиться кнопка Create, яка дозволить відправляти скріншоти і записи ігрового процесу відразу в соціальні мережі.

Крім того, DualSense буде оснащено декількома мікрофонами, щоб гравці могли спілкуватися в голосовому чаті без додаткової гарнітури.

Як виглядатимуть ігри на PS5

Про візуальну частини ігор на новій консолі можна буде дізнатися вже під час презентації. З чуток, боси Sony вважають, що Microsoft, під час презентації ігор для нової консолі Xbox Series X, вчинили нерозумно, коли не показали ігровий процес, записаний на самій консолі. З цього випливає, що Sony, ймовірно, покаже ігри, запущені з самої консолі.

Раніше в мережі також з'явилося технодемо ігрового двигуна Unreal Engine 5, ігри на якому будуть створюватися для PS5 в 2021 році. Повідомляється, що демоверсія записувалася наживо на PS5, що дає зрозуміти, як будуть виглядати ігри на PlayStation 5 в 2021 році.

Повний список 38 ігор для PS5

Список ігор був опублікований в Official PlayStation Magazine. Варто відзначити, що в ньому відсутні ексклюзиви Sony, які будуть представлені окремо.

Ігри, які вийдуть на старт продажів консолі PS5.

Assassin's Creed Valhalla

Dirt 5

FIFA 21

Godfall

Madden 21

NHL 21

Observer System Redux

Outriders

Quantum Error

Rainbow Six Siege

Redo! Enhanced Edition

Ultimate Fishing Simulator 2

WRC 9

Ігри, котрі з'являться пізніше або протягом 2021 року.