Презентація iPhone 12 від Apple: усі подробиці, фото. Онлайн-трансляція

Компанія Apple у вівторок, 13 жовтня, проведе презентацію, де, ймовірно, покаже відразу чотири нових смартфони – iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro і iPhone 12 Pro Max.

OBOZREVATEL зібрав усі відомі дані та інсайди з мережі, за якими можна зрозуміти, яким буде новий "яблучний" смартфон.

Зовнішній вигляд

Чутки в мережі говорять, що iPhone 12 стане перехідним поколінням з погляду дизайну. Новий смартфон може отримати прямі грані на торцях, як це було в iPhone 4 чи iPhone 5. При цьому гаджет не втратить чубчика, але він може стати меншим. Про це говорить той факт, що раніше в сервісі iCloud з'явилися нові іконки, які можуть бути пов'язані з майбутніми новинками від Apple.

Можливий вид нових iPhone 12

Виявлені інсайдерами іконки мають власне маркування: iPhone 13,1, 13,2 13,3 і 13,4. Пояснимо, що раніше ці числа не використовувалися компанією – так, для iPhone SE 2020 вона вибрала кодове позначення iPhone 12,8, а для iPhone 11 – 12,1. Це може говорити про те, що дійсно покажуть відразу чотири смартфона. До того ж на порівняльних фото можна побачити, що чубчик у iPhone 12 стане трохи менше.

Порівняння iPhone 12 і iPhone 11

На тильній стороні пристрою збережеться квадратне оформлення блоку камер і матове скло ззаду. Також iPhone 12 може отримати синій колір для iPhone 12 Pro, який прийде на зміну темно-зеленому в iPhone 11 Pro.

Екран

Інсайдери раніше повідомляли, що iPhone 12 отримають OLED-дисплеї з фірмовою назвою Super Retina XDR. Однак на старших моделях очікується вище яскравість і контрастність в межах 10-20% (ймовірно, для підтримки Dolby Vision). Згідно чуткам, дисплеї всіх iPhone отримають нове загартоване скло з назвою Ceramic Shield.

Діагоналі екранів:

iPhone 12 Mini – 5,4" (габарити будуть схожими з iPhone SE 2-го покоління)

iPhone 12 – 6,1" (така ж діагональ, як в iPhone 11)

iPhone 12 Pro – 6,1" (проти 5,8" в iPhone 11 Pro)

iPhone 12 Pro Max – 6,7"(проти 6,5" в iPhone 11 Pro Max)

Камери

Ймовірно, чотири блоки камери отримають тільки флагмани iPhone 12 Pro і iPhone 12 Pro Max. Більш доступні смартфони оснастять здвоєними камерами. При цьому вся лінійка зможе записувати відео в 4К з частотою 240 кадрів в секунду.

Також за різними даними флагмани можуть отримати в камерах на 47% більший розмір сенсора (ймовірно ширококутний). Ще камери оснастять 5-кратним оптичним зумом.

Можливий вид iPhone 12

Технічна складова

Всередині iPhone 12 стоятиме новий процесор Apple A14 Bionic, про що стадо відомо ще на презентації компанії у вересні. Пояснимо, що A14 Bionic це перший в світі чіпсет, виконаний на 5 нанометровому техпроцесорі. В Apple запевнили, що 6-ядерний процесор дасть майже 20%-й приріст продуктивності, а в графічних завданнях – до 10%.

Всередині iPhone 12 очікуються накопичувачі пам'яті від 128 до 512 Гб. Лише молодші версії оснастять 64 Гб.

Комплект і ціна

За попередніми даними в коробці з новими iPhone 12 не буде навушників і зарядного пристрою.

Ціна пристрою буде залежати від моделі (можливі ціни):

iPhone 12 Mini – від 699 доларів

iPhone 12 – 799 доларів

iPhone 12 Pro – від 999 доларів

iPhone 12 Pro Max – від 1099 доларів

Презентація Apple розпочнеться о 20:00 за київським часом (13:00 в США).

Як повідомляв OBOZREVATEL, Apple на презентації 13 жовтня, окрім нових iPhone, може показати навушники AirPods Studio і колонку HomePod другого покоління.

Також названі можливі мінуси нового iPhone 12.